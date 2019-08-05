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Живые мамонты: сеть взбудоражила встреча Коломойского и Порошенко

понедельник, 05 августа 2019, 18:59
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Олигарх Игорь Коломойский в начале июня 2019 года провел встречу с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, Коломойский рассказал о встрече в интервью изданию "Цензор.Нет", которое еще не было опубликовано.

Также журналист отметил, что в интервью будут раскрыты подробности встречи с Порошенко. Бутусов подчеркнул, что Коломойский, как оказалось, высказал не только жесткую критику в адрес экс-президента, но и отметил "ряд больших заслуг" Порошенко.

В комментариях встречу олигарха и бывшего президента восприняли неоднозначно.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее олигарх Игорь Коломойский назвал избрание Владимира Зеленского на выборах президента Украины – общей победой для него с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

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