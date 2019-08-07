Опубликован полный список депутатов, прошедших в Раду

В газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур'єр" опубликовали список народных депутатов, которые были избраны на досрочных выборах в Верховную Раду.

Всего избранными в ЦИК признали 423 народных депутатов Украины: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах.

Под вопросом остается победитель по округу №210. Здесь двух лидирующих кандидатов разделили всего сто голосов.

Ранее стало известно, во сколько партиям обошелся один голос на выборах. Самой дорогой стала стоимость голоса для политических партий "Всеукраинское объединение "Факел" и "Независимость".

Также "Апостроф" сообщал, что 6 августа утром был закончен пересчет голосов на округе 210, перерасчет на тридцати трех участках подтвердил безальтернативную победу Сергея Коровченко.