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Есть козырь: Онищенко анонсировал новые расследования против Порошенко

суббота, 24 августа 2019, 18:38
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Народный депутат Украины Александр Онищенко заявил, что у него есть информация против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом он сообщил в эфире телеканала NEWSONE.

По его словам, в данный момент этот фактор не будут использовать, поскольку его политическое будущее и так не имеет перспектив.

"Я пока оставлю это в тайне, но да, у меня есть определенный козырь. Вы знаете, мне кажется, что Петр Алексеевич проиграл свою политическую игру. Для меня ясна и предсказуема его дальнейшая судьба. Мы не будем его добивать в настоящий момент. Но если кто-то с этим не справится, мы всегда выложим козырную карту", - пообещал Онищенко.

Как сообщал "Апостроф", пятый президент Украины Петр Порошенко с семьей улетел на отдых в норвежский город Олесунн, известный рыболовецким туризмом.

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