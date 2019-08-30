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Как Аваков сохранил кресло главы МВД: появился ответ

пятница, 30 августа 2019, 21:58
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О том, что Арсен Аваков останется в должности главы МВД, было понятно еще до окончания выборов, но повлиял на это и Игорь Коломойский.

Такое мнение "Апострофу" выразил политолог Кость Бондаренко.

"Об этом говорили еще до окончания выборов. Уже (тогда) начала распространяться информация, что Аваков останется", - говорит он.

В то же время, Бондаренко отмечает, что изначально для Авакова рассматривались два варианта: глава МВД и вице-премьер по силовому блоку, с тем, что "Аваков поставит своего человека на пост главы МВД".

Политолог добавил, что альянс Авакова с Коломойский также способствовал продолжению министерской карьеры.

"Давайте говорить прямо, сформировался некий неформальный альянс Авакова-Коломойского, который уже виден невооруженным глазом, и Аваков фактически укрепил свои позиции", - сказал он.

Относительно "временности" Авакова на должности министра Бондаренко заявил, что "нет ничего более постоянного, чем временное".

"Супрун у нас тоже была и.о., но с полномочиями, которых было больше, чем у любого другого министра. И, плюс ко всему, она в своем временном кресле просидела несколько лет фактически. Три года. Так что, Арсен Борисович попросту смягчил ситуацию и подсластил пилюлю тем, кто не хотел видеть его в этом кресле, но я думаю, что ничего ему не угрожает. Он дальше будет министром", - резюмировал Бондаренко.

Как сообщал "Апостроф", 29 августа во время первого заседания новой Верховной Рады, был назначен новый премьер-министр, а также весь состав Кабмина, который голосовался пакетом.

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