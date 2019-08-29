Рада проголосовала за премьера и новый Кабмин: онлайн трансляция и все подробности

В четверг, 29 августа, в Киеве с торжественного заседания стартовала новая Верховная Рада IХ созыва. Праздничное заседание началось в 10 часов и продолжалось около 20 минут. Депутаты приняли присягу и спели гимн Украины.



Далее после 13 часов был создан временный президиум и заслушан отчет экс-спикера Рады Андрея Парубия. Позже Рада избрала нового спикера - Дмитрия Разумкова и его заместителей.

Позже был избран новый премьер Украины Алексей Гончарук, а также весь состав Кабинета министров.

По некоторым данным первое заседание Рады может затянуться не только на вечер, но и на всю ночь.

"Апостроф" следит за заседанием Рады в режиме онлайн.

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00:24 Рада взяла несколько минут на выступления депутатов и будет голосовать за принятие закона в первом чтении. Стоит отметить, что речь идет о проекте закона 7203, который был внесен Петром Порошенко.



00:19 Порошенко заявляет, что его фракция поддержит голосование, но в дальнейшем нужно учесть выводы Конституционного суда и доработать законопроект.



00:12 Другие нардепы также предупреждают о негативных последствиях принятия такого решения. Несмотря на этого, они готовы принять его в первом чтении и потом доработать.



30 августа 00:00 Вакарчук говорит, что "Голос" поддержит отмену неприкосновенности, но предлагает принять более широкое решение. В свою очередь Сергей Соболев из "Батькивщины" заявил, что перед тем как голосовать, Раде нужно убрать из проекта фразу о том, что выводы Конституционного суда не соответсвуют Конституции. Он считает, что из-за этой фразы в последствии может быть развернута судебная баталия, которая вернет неприкосновенность.



23:56 Парламент приступил к рассмотрению проекта который отменяет неприкосновенность нардепов, путем изменения статьи 80 Конституции Украины. Комитет предлагает предварительно утвердить данный законопроект.

23:54 Рада отменила постановление за 2018 год. 277 голосов "за".



23:50 В Раде немного скандалят. Нардепам предлагают просто отменить предыдущее постановление ВР, хотя это нарушают Конституцию. Руководство Рады предупреждают, что потом могут быть серьезные проблемы.



23:40 Рада включила в повестку дня соответствующий вопрос. За - 289 голосов. А также принято решение о рассмотрении вопроса по сокращенной процедуре - 274 голоса.

23:38 И вкусное на ночь. Рада рассматривает отмену неприкосновенности.



23:36 Рябошапка избран новым генеральным прокурором.



23:32 Вот вы дремлете, а Порошенко все еще в Раде. Жалуется, что на него наговаривают, обвиняя власть и силовые структуры в срыве расследований резонансных дел.

23:20 Рябошапка заявил о полной перезагрузке прокуратуры как системы. Офис генпрокурора станет центром борьбы с преступностью.

Также он намерен сдвинуть с мертвой точки застрявшие в ГПУ резонансные дела.



23:12 Тут Лиза Богуцкая оправдалась по поводу "декабрського путача имени Порошенко". Лучше бы молчала ...

"Когда София Федина (певица из партии "ЕС") говорит о своей подруге, которая родила на один Майдан одного ребенка, на второй Майдан – второго, и сейчас беременна и должна родить в декабре – то мы понимаем, что это посыл к тому, что в декабре должен быть новый Майдан", – заявила нардеп.

23:06 Луценко отправлен в отставку 317 голосами. Рада приступила к рассмотрению вопроса о назначении Рябошапки.



23:00 Луценко все-таки получил слово. Профильный комитет Рады дал добро на отставку генпрокурора. Луценко говорит, что победил НКВД в генпрокуратуре и теперь может спокойно уйти. Он просит Раду поддержать кандидатуру Рябошапки.

22:56 Рада готовится отправить Луценко в отставку. Разумков предлагал дать 5 минут Юрий Луценко на отчет, но Зеленский заявил, что Рада обойдется без формальностей. Кроме того, Зеленский отпустил новый Кабмин, так как они должны провести ночное заседание.



22:52 Появилась информация, что новый глава МОЗ намерен отменить медреформу.

22:48 Рада возвращается к работе. Следим.



22:45 Казнить нельзя помиловать. Тут в сети заметили, что Арсена Авакова назначили и сразу же уволили. И Оксану Маркарову тоже. Что ж это делается ...



22:38 Получасовой перерыв в Раде продолжается уже более часа. Заседание Рады, судя по всему, затянется далеко за полночь.

22:10 Вместо "Слуг народа", ушедших в Кабмин, в Раду зайдут новые нардепы. Ими стали Анатолий Остапенко, Татяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко.

22:01 Наш корреспондент поймала в Раде после комитета Юрия Луценко. Он жалуется, что Рада даже не хочет его заслушать перед увольнением. Намерен после отставки занятся своим здоровьем, а также создать фонд поддержки украинской книги. В политику, жалуется Луценко, его не зовут ...



21:46 А новый премьер сразу же после избрания начал взрывать соцсети. Тысячи лайков ...

21:26 Тем временем Рада объявила перерыв в работе, чтобы провести заседания комитетов и потом принять решение по рассмотренных на комитетах проектах законов. Ожидается, что перерыв продлится 30 минут.



21:24 Также Рада 299 голосами утвердила составы комитетов.



21:20 Рада уже проголосовала за создание 23-х комитетов и их количественное наполнение. "За" проголосовали 318 нардепов.



21:15 Сейчас Рада принялась за вопрос парламентских комитетов. Будут избраны главы и члены 23-х комитетов. Принято решение голосовать за комитеты без обсуждения. Оппозиция считает, что комитеты разделили нечестно, а также отмечает, что "Слуги народа" урезали комитеты таким образом, чтобы иметь в них большинство.



21:10 После этого Рада лишила мандатов нардепов, которые стали министрами, а также уволила министров Кабмина Гройсмана.



20:57 Рада поддержала новый Кабмин. 281 голос "за". Еще раз список:

Алексей Гончарук - премьер-министр;

- премьер-министр; Вадим Пристайко - МИД Украины;

- МИД Украины; Андрей Загороднюк - Минобороны;



- Минобороны; Дмитрий Кулеба - вице-премьер по вопросам евро- и евроатлантической интеграции;



- вице-премьер по вопросам евро- и евроатлантической интеграции; Михаил Федоров – вице-премьер по вопросам цифровой трансформации;



– вице-премьер по вопросам цифровой трансформации; Дмитрий Дубилет - министр Кабмина;



- министр Кабмина; Тимофей Милованов - экономика, торговля, сельское хозяйство;



- экономика, торговля, сельское хозяйство; Оксана Маркарова - Минфин;



- Минфин; Денис Малюська - Минюст;



- Минюст; Алексей Оржель - энергетика и экология;



- энергетика и экология; Владислав Криклий - транспорт;



- транспорт; Алена Бабак - развитие громад и территорий;



- развитие громад и территорий; Анна Новосад – образование;



– образование; Зоряна Скалецкая - Минздрав;



- Минздрав; Владимир Бородянский - молодежь, культура и спорт;



- молодежь, культура и спорт; Юлия Соколовская – соцполитика;



– соцполитика; Арсен Аваков - МВД;



- МВД; Оксана Коляда - ветераны и временно оккупированные территории.



20:50 Обсуждая Кабмин, оппозиция критикует решение пакетного голосования, а также то, что Раде предлагают голосовать за фамилии министров, а не программу Кабмина. Но мы-то знаем, кто будет за все голосовать ...



20:40 В Раде наши коллеги вдруг заметили страшное. Власть давит оппозицию ...

Вот, как все это видят в соцсетях.

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20:30 Состав Кабмина: Дмитрий Кулеба - вице-премьер по вопросам евро- и евроатлантической интеграции; Михаил Федоров – вице-премьер по вопросам цифровой трансформации; Дмитрий Дубилет - министр Кабмина; Тимофей Милованов - экономика, торговля, сельское хозяйство; Денис Малюська - Минюст; Оксана Маркарова - Минфин; Алексей Оржель - энергетика и экология; Владислав Криклий - транспорт; Алена Бабак - развитие громад и территорий; Анна Новосад – образование; Зоряна Скалецкая - Минздрав; Владимир Бородянский - молодежь, культура и спорт; Юлия Соколовская – соцполитика; Арсен Аваков - МВД; Оксана Коляда - ветераны и временно оккупированные территории.

Голосовать за Кабмин будут пакетом.

20:28 Рада начинает избрание членов Кабмина. Их представит Гончарук.



20:24 Небольшой, но любопытный факт о том, как голосуют в Раде. Условная коалиция выглядит примерно так: "Слуга народа", "Батькивщина" и группа "За майбутне", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским и главой МВД Арсеном Аваковым. Ситуативно решения Рады поддерживает и "Голос" Вакарчука. А тем временем Рада опять в эфире.

20:15 Короткий перерыв Рады до сих пор не закончился. Тем временем Уляна Супрун и ее команда написали заявление на отставку.



19:30 Рада избрала Баканова главой СБУ. 319 голосов "за". Зеленский отреагировал "Молодец, Ваня". Теперь будет кому звонить по поводу чертей. После этого Рада ушла на короткий перерыв.



19:19 Большая реформа СБУ займет три года. Однако первые итоги могут быть уже через год. Обещает Баканов.



19:16 Баканов хочет, чтобы украинцы видели СБУшника и улыбались, зная, что он их защищает. Также он мечтает о демилитаризации СБУ. Надеется, что Рада примет соответствующие изменения в законодательство.

19:13 Следующим же решением Рада уволила Грицака с должности главы СБУ. 333 голоса "за". На его место Зеленский предложил Баканова.



19:09 Пристайко избран главой МЗС. 310 голосов "за".



19:02 Пристайко также заявил, что намерен оперативно решать проблемы Донбасса. Бесконечных переговоров не будет. Озвучена дата - 6 месяцев.



19:00 А в сети тем временем нашли самого счастливого нардепа Рады.

18:54 Пристайко также говорит, что Украина будет работать над тем, чтобы не потерять поддержку Западных партнеров, а также стран G7.



18:49 ЕС и НАТО - главная цель. Украина намерена вернуть более дружеские отношения с Венгрией, Румынией и Польшей. Также дипломаты будут следить за ситуацией в Молдове и Грузии. По Беларуси пока позитивные ожидания. Пристайко хочет сделать Украину экспортным гигантом в обмен на ивестиции, опыт и культуру.



18:47 В Раде выступает Вадим Пристайко. Его Зеленский предлагает на главу МИД Украины.



18:42 Загороднюка избрали главой Минобороны. 314 голосов "за".



18:29 Источник в Раде сообщил "Апострофу", что по неприкосновенности еще идут консультации между фракциями. Вопрос снятия пока открыт.

18:27 Тем временем в Раде выступил кандидат на министра обороны Загороднюк. Он заявил, что его главная цель - сильная армия, которая будет готова в любой момент дать ответ врагу.

18:21 Член "Слуги народа" Александр Корниенко подтвердил, что Аваков скорее всего сохранит должность. Был разговор с президентом по этому поводу. Аргументы в пользу Авакова по поводу путча, который якобы готовит Порошенко, Зеленский не приводил. На фоне остальных кандидатов – Аваков самая нормальная кандидатура. Что касается коррупционных скандалов, связанных с Аваковым, то, по словам Корниенко, раз не было приговора, то здесь нечего обсуждать.

Он также сообщил, что в СН есть мысли относительно изменения большого герба Украины. В чем они состоят, он не уточнил.

18:02 Все, что вам нужно знать о новом премьере - в материале "Апострофа": ГОНЧАРук Украины: чего ждать от нового премьер-министра.

17:52 Корреспондент "Апострофа" сообщает, что после объявления перерыва сессионный зал Рады опустел буквально за 30 секунд.



17:47 Рада собралась рассмотреть вопрос назначения министром обороны Андрея Загороднюка, которого внес Зеленский, однако оказалось, что он придет в Раду на 18 часов. Зеленский разрешил Раде взять короткий перерыв. Не переключайтесь ;)



17:42 Рада избрала Гончарука премьер-министром Украины. За - 290 голосов.

17:40 Полное выступление кандидата в премьеры Алексея Гончарука.

17:33 Алексей Гончаренко от ЕС возмутился, что его почти теска Алексей Гончарук без конкурса стал кандидатом в премьеры. ЕС голосовать за Гончарука не будет. Святослав Вакарчук, озвучивая позицию "Голоса", заявил, что поддерживает кандидатуру Гончарука, но голосовать за него фракция не будет, поскольку у "Слуг народа" достаточно голосов для избрания премьера.



17:26 А вот и полное видео выступления Зеленского в Раде. Президент на драйве.

17:22 Все неэффективные чиновники в госсфере могут уже готовиться к увольнению. Гончарук говорит, что даже обсуждать не будут.



17:16 Минималку и тарифы в Украине приведут в адекватное состояние. Так говорит Гончарук. Теперь депутаты будут атаковать его вопросами.



17:15 Уже до конца года могут быть приняты все необходимые для реформ законы. Буде война с коррупцией и контрабандой.



17:12 Гончарук говорит, что уже в ближайшее время Украина начнет переговоры с МВФ. В Украине будет введены единые правила бизнеса для всех.



17:04 После выступления Зеленского спикер предлагал уйти на 5 минут на перерыв, но Зеленский потребовал работать и сам вернулся в зал. Депутаты уже слушают кандидата на премьера. Как и ожидалось - это Алексей Гончарук.

16:59 Зеленский подвел итоги своих первых сто дней. Говорит, что это была "тихая прогулка". Предупреждает Раду, что она либо войдет в историю, либо закончит плохо ... Отметил, что уже распустил Раду и знает, что это не страшно.



16:54 Перед Радой выступает Зеленский. Слушаем ... Президент начал с тролинга депутатов. Предложил поменьше СМС и побольше работы. Надеется, что депутаты будут ходить в Раду не только на праздничный фуршет.



16:50 Рада проводит рейтпнговое голосование. Джемилев - 59 голосов. Кондратюк - 290 голосов. Костанкевич - 49 голосов. Шуфрич - 48 (217 против).Окончательное голосвание - Кондратюк - 318 голосов.



16:43 После Джемилева в Раде также выступили Кондратюк, Констанкевич и Шуфрич. После выступлений фракций Рада будет голосовать за избрание заместителя спикера.

16:28 В Раде выступает Джемилев, претендующий на должность заместителя спикера. Он говорит, что польщен и встревожен. Нардепы от ЕС слушают его стоя. Джемилев боится, что его работа на должности замглавы Рады будет мешать выполнять работу его жизни - освобождение Крыма. Он также говорит, что не слишком хорошо владеет украинским языком, чтобы занимать эту должность. В то же время Джемилев признает, что его пребывание на должности замглавы спикера может усилить крымское лобби в Раде. Однако же Джемилев говорит, что вздохнет с облегчением, если его кандидатуру не поддержат.



16:17 Стефанчука выбрали первым замглавы Рады. 330 голосов "за".



16:14 Еще инсайд из Рады. Минагрополитики присоединят к Министерству экономического развития. Говорят, что главная причина - экономия.

16:08 Кто и какую фракцию возглавил. Давид Арахамия – "Слуга народа"; Юрий Бойко и Вадим Рабинович – ОПЗЖ; Ирина Геращенко и Артур Герасимов – ЕС; Юлия Тимошенко – "Батьквищина"; Сергей Рахманин – "Голос".

15:50 На рассмотрение Рады, среди прочего, также внесен проект закона об отстрочке штрафов за "евробляхи", законопроект об изменении количества нардепов, борьбе с коррупцией и так далее.

15:36 На должность заместителя спикера только один кандидат - Руслан Стефанчук. На заместителя - Елена Кондратюк от "Батькивщины", Мустафа Джемилев от ЕС, Ирина Констанкевич и Нестор Шуфрич от ОПЗЖ.



15:32 Разумков избран спикером Рады! 382 голоса "за". "Европейская солидарность" единогласно против.



15:21 В Раде появились первые кадровые предложения по Кабмину. Премьер - Алексей Гончарук; МИД Украины – Пристайко; Минобороны - Загороднюк; СБУ – Баканов; ГПУ - Рябошапка.

15:18 Разумков заявляет, что поддерживает снятие неприкосновенности не только с депутатов, но и с президента Украины.



15:11 Глава фракции ЕС Артур Герасимов спросил Разумкова о том, есть ли шанс на то,что Шуфрича уберут с главы комитета свободы слова. Тот ответил, что решение уже было принято и не может быть пересмотрено. Шуфрич в свою очередь получил право на реплику и заявил, что будет выступать за создание в Раде временной следственной комисси по расследованию преступлений бывшей власти.



15:05 Разумков говорит, что будет работать так, чтобы потом не было мучительно больно за прожитую жизнь стыдно перед избирателями. Также объясняет, что первое заседание новой Рады назначили на 29 августа, чтобы те в Раде, кто захотят вернуть коррупцию в стране, потом пошли и посмотрели в глаза матерям погибших украинских защитников.



14:58 Разумков начал с того, что пристыдил прошлую Раду за популизм, потерю доверия украинцев, фиктивную коалицию. Новая Рада, по его словам, имеет историческую цель. Победить кумоство, коррупцию, депутатскую неприкосновенность ...



Нардепов будут наказывать за прогулы, а за предательство народа - будут отбирать мандат. Система для этого будет разработана в ближайшее время.



14:56 У Разумкова есть 20 минут, чтобы представить свою кандидатуру, после чего ему будут заданы вопросы от представителей фракций. Поехали.



14:52 Рада готовится проголосовать за спикер. Единственный кандидат - Дмитрий Разумков. Фракция ЕС жалуется, что нарушается регламент и Конституция. Нардепам не раздали документы с информацией на кандидата. Пока принято решение обсудить Разумкова, а дальше нардепам обещают принести необходимые документы.

14:49 Рада приняла постановление о создании счетной комиссии. За - 388 нардепов.



14:36 Заработали! Перед нардепами выступает Парубий. Он расскажет о работе Рады VIII созыва. Главный приоритет прошлой Рады - Нацбезопасность страны. Это касается военной отрасли, экономики, энергетики. Время от времени Парубия прерывают аплодисменты, но весьма тихие. Экс-спикер хвалится декоммунизацией, защитой украинского языка, кино и музыки ...

14:31 Тем временем на сайте Рады появился проект закона об импичменте президента.Инициатором выступил Зеленский.

14:28 Пока Рада не спешит работать, посмотрите, чем и почем кормят депутатов в парламентской столовой.

14:20 Заседание Рады, которое должно было возобновится в 14.00, все еще не началось. Нардепы скучают в зале.



14:01 Аваков останется министром до декабря. Так пишет "очень расстроенная" Лиза Богуцкая из "Слуги народа". Смотрите фото из Рады.

13:58 Порошенко в Раде посадили то ли к стене, то ли поближе к дверя. Он вроде как не обидился.

13:56 Рубрика "титаны мысли" в Раде. Отвечает Юрий "Юзик" Корявченков.

13:50 Наш источник сообщает, что сегодня Рада точно примет решение по СБУ и ГПУ. СБУ возглавит Иван Баканов, а генпрокурором станет Руслан Рябошапка. Тот же источник утверждает, что неприкосновенность сегодня трогать не будут.



13:43 "Слуга народа" объявила о создании единоличной коалиции. В ней 254 нардепа. После этого объявлен перерыв, чтобы систему "Рада" перенастроили с учетом распределения нардепов по фракциям.



13:40 Рада определилас с фракциями. Ситуация такая: "Слуга народа" 254 нардепа; ОПЗЖ – 44; "Батькивщина" – 25; ЕС – 27; "Голос" – 17; "За майбутне" – 23.

13:29 Рада проголосовала за временный президиум, также приняла решение о работе до рассмотрения всех вопросов, то есть, не исключена работа после 18:00. Также принята повестка дня. Из-за нее Разумков повздорил с Нестором Шуфричем, который заявил, что не получил повестку дня.

13:22 Источник в партии "Слуга народа" сообщил "Апострофу" что за Авакова фракцию просил лично Зеленский, попросив принять решение без обсуждений. Министр будет работать в статусе временного.

"Но, нет ничего более постоянного, чем временное", - отметил наш источник.

13:15 Заседание Рады начинается. В кресле спикера уже Дмитрий Разумков. На заседании зарегистрировались 422 народных депутата. Регистрация по карточкам показала наличие в зале 405 депутатов. Первое заседание начал Иоффе, призвавший Раду к установлению мира.

13:05 Нардепы возвращаются в зал, сейчас начнется работа. При входе в зал сотрудник охраны приостановил Святослава Вакарчука, попросив его предъявить свое удостоверение. Интересный тролинг ... Вакарчук, кстати, как и все остальные - уже при документах.

12:58 Свежий инсайд по Кабмину: Алексей Оржель получит должность министра энергетики. Аваков, по последним данным, остается. Голосовать за Кабмин будут ближе к 17 часам. Зеленский на заседании фракции дал "добро" на Авакова. Есть вариант, что он будет работать в статусе временного министра.

12:45 Фотокор "Апострофа" Александр Гончаренко снял новую Раду в формате 360. Таким парламент вы еще не видели.

12:42 Николай Тищенко говорит, что одним из первых решений Рады станет отмена неприкосновенности депутатов.



12:31 Наш корреспондент в Раде сообщает, что "Слуг народа" срочно собрали на заседание фракции. На месте Зеленский, Богдан, Шефир и Тимошенко. Их встретили аплодисментами.

12:22 Еще одно новшество ЗеКоманды в Раде. Все "Слуги народа" будут ходить с зелеными значками на пиджаке. Наверное, чтобы случайно не слить секреты партии "чужим" нардепам. Остальные же будут ходить со стандартным значком в форме и цветах флага Украины. Вот такими будут "зеленые".

12:15 Тем временем в Раде появился большой список с распределением нардепов по комитетам. Там 28 страниц, но почитать интересно. Чего только стоит Медведчук в комитете по правам человека ...

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12:10 Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз заявил в кулуарах Рады, что обмен пленными состоится в пятницу, 30 августа. По его словам, обмен пройдет не по полному списку. Скорее всего, уже завтра Олег Сенцов вернется в Украину.



11:40 Пошла жара. Юрий Луценко написал заявление об отставке. Как говорится, главное уйти вовремя.

11:35 Новоизбранный нардеп, спортивный герой Украины Жан Беленюк тонко тролит пропаганду Кремля у себя в Instagram. Укрофашисты на месте?



11:26 Тем временем в Раде заговорили о том, что за весь Кабмин сегодня голосовать не будут. Тем не менее премьера выберут. Кандидатуру Алексея Гончарука уже внесли в Раду на рассмотрение. Осталось дождаться, когда нардепы начнут работать.

11:02 А Дмитрий Разумков, который почти новый спикер, хвалится своей парламентской ксивой.



11:00 Тем временем в сети появились фото письменной присяги нардепов. Вот ее подписывает кто-то из новоизбранных.

10:40 А вот каким увидел торжественное заседание фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

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10:34 Под Радой традиционно - ни дня без протестов.

А под Раду традиционно пришли недовольные украинцы 1 / 1 А под Раду традиционно пришли недовольные украинцы 1 / 1 А под Раду традиционно пришли недовольные украинцы 1 / 1 А под Раду традиционно пришли недовольные украинцы 1 / 1

10:22 Парубий консультирует депутатов, как им быть дальше. До 13:00 все новоизбранные нардепы письменно подписывают присягу и регистрируются на первое заседание, которое начнется в 13:00. А пока все расходятся отдохнуть. Праздничное заседание ВР закрыто. Вот так ...



10:18 Присягу читает самый старший депутат Рады Юлий Иоффе. Депутаты принимают присягу стоя. Депутаты в разнобой, будто и не тренировались, сказали "присягаю".

10:14 В зале кроме Зеленского и действующего Кабмина находятся также все президенты Украины, бывшие спикеры Рады и многие другие гости.

10:11 Парубий объявил в Раде минуту молчания по украинским героями, погибшими на войне против российского агрессора.

10:08 Заседание стартовало. Депутаты спели гимн Украины. Зеленский занял место в президентской ложе.

10:02 Кортеж президента уже прибыл в Верховную Раду, а значит, вот-вот стартует праздничное заседание. Вместе с тем, значительное количество журналистов застряло на входе в здание ВР.

09:26 Филарет прошел без очереди. Даже не спросил.

09:15 Возле Рады появилась телеведущая Катя Осадчая и актер "Квартала 95", нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков

08:53 До заседания остается более часа, а возле здания уже собрались большие очереди:

Фото - Александр Гончаров

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть повеселила забавная деталь в схеме рассадки "Слуг народа" в Раде.