Обмена пока что не будет: власти в Украине сделали важное уточнение

Сведения о том, что обмен пленными между Украиной и Россией может не состояться в пятницу, 30 августа, подтвердились.

Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, передает Обозреватель.

"Процесс обмена осуществляется в плановом режиме", - заявила она.

В тоже время она не назвала возможную дату обмена, при этом указав на важный момент.

"Мы не говорим дату. Окончательной даты пока нет. Никаких препятствий, все идет планово", - объяснила спикер.

Как сообщалось, ранее отец военнопленного моряка Василия Сороки сделал громкое заявление в аэропорту.

Кроме того, стало известно, о чем еще договорились Путин с Зеленским, кроме обмена.

Подробнее об обмене пленными, читайте в материале "Апострофа": Обмен пленными с Россией: онлайн трансляция.