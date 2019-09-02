Новый Кабмин собрался на первое заседание: онлайн видео трансляция

В понедельник, 2 сентября, состоится первое заседание новоизбранного Кабинета министров Украины. Министры соберутся в зале заседаний под руководством нового главы правительства Украины - Алексея Гончарука.

Детали собрания украинских министров читайте в онлайн трансляции "Апострофа".

Премьер-министр Алексей Гончарук начнет первое рабочее заседание в 14:00.

Кроме этого, в стенах парламента проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 1 сентября премьер-министр Алексей Гончарук опубликовал видеообращение к школьникам по случаю Дня знаний, в котором показал помещения Кабинета министров и проехал по ним на самокате.