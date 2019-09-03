Депутаты устроили потасовку в Киеве из-за снятия неприкосновенности: всплыли подробности

Вечером в понедельник, 2 сентября, в ресторане в центре Киева произошла драка между депутатом от партии "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым и экс-нардепом от "Батькивщины" Русланом Богданом: причиной стычки была отмена депутатской неприкосновенности.

Об этом со ссылкой на самих участников драки сообщает "Украинская правда".

В полиции Печерского района отметили, что вечером 2 сентября правоохранители выезжали на вызов относительно драки.

"Событие произошло вечером 2 сентября по адресу Днепровский спуск", - сказала пресс-секретарь полиции Печерского района Оксана Тищенко. Сообщить какие-либо детали драки она отказалась.

Нардеп Алексеев заявил журналистам, что слухи преувеличены, но дальше комментировать отказался: "Слухи преувеличены. Все у меня в порядке. Сегодня был на утренней сессии. Я не хочу ничего комментировать. Все нормально. Ничего такого не произошло".

Депутат прошлого созыва от "Батькивщины" Руслан Богдан подтвердил, что имел стычку с нардепом от "ЕС".

"Все нормально, все в порядке. Да то такое было. Давал наставление новом депутату, что нужно голосовать – это же вчера как раз было, а сегодня неприкосновенность проголосовали, – так я ему говорил, что надо снимать неприкосновенность. А он просто не хотел. Он с "Европейской солидарности". От Порошенко. Тем более по нему куча уголовных дел. Я ему говорил, что несмотря на это надо это голосовать", - сказал со смехом Богдан.

На вопрос, не получил ли он травм во время драки, экс-нардеп ответил: "Ну, у меня же рентгена нет и МРТ, то я не могу это говорить. Ну такое что-то. Пока ничего".

Напомним, подробнее о том, как проходило голосование за снятие неприкосновенности с нардепов читайте в материале "Апострофа": Зеленский творит историю: как "слуги народа" остановили вечный двигатель Верховной Рады.