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Хотели замаскировать: на свежем видео с Путиным заметили интересную деталь

вторник, 10 сентября 2019, 03:05
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В сети высмеяли внешний вид президента России Владимира Путина, который пришел проголосовать на один из избирательных участков в Москве 8 сентября.

Так, пользователи социальных сетей обратили внимание на обувь российского президента. Уже привычно она выглядит действительно странно.

Люди пишут, что Путин намеренно носит обувь с каблуками из-за своего низкого роста.

Напомним, что в метро заметили мужчину, который напоминает президента Украина Владимира Зеленского.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на фото президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанном в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во вторник, 27 августа, заметили интересную деталь.

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