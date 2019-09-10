Хотели замаскировать: на свежем видео с Путиным заметили интересную деталь

В сети высмеяли внешний вид президента России Владимира Путина, который пришел проголосовать на один из избирательных участков в Москве 8 сентября.

Так, пользователи социальных сетей обратили внимание на обувь российского президента. Уже привычно она выглядит действительно странно.

- Вы спрашивали, коллеги, что такое “пынеходы“. pic.twitter.com/8B8BLiG7xC — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) September 8, 2019

Люди пишут, что Путин намеренно носит обувь с каблуками из-за своего низкого роста.

Напомним, что в метро заметили мужчину, который напоминает президента Украина Владимира Зеленского.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на фото президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанном в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во вторник, 27 августа, заметили интересную деталь.