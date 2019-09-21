RU  UA  EN

суббота, 21 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 сентября

09:20
В США тысячи людей собрались "штурмовать" Зону 51: появились данные о задержанных
09:18
Вспомнят о Китае: в США назвали ключевые темы переговоров Зеленского с Трампом
08:55
Появляется по утрам: сеть повеселило фото "серого кардинала" в Раде
08:52
Женщина поехала на красный: в Киеве супружеская пара попала в страшное ДТП, фото и видео
08:28
Боевики устроили обострение на Донбассе, у ВСУ много раненых
08:24
Без участия Запада: в Украине раскрыли новые детали переговоров по обмену пленными с Россией
08:10
Приплыли: появились интересные фото сентябрьских пляжей в Крыму
07:55
Суд над минером моста в Киеве показали забавной фотожабой
07:37
Бойцы ВСУ продвинулись вперед: стало известно о новом успехе на Донбассе, видео
07:27
В Харькове заметили мужчину со львом на руках: сеть взбудоражило фото
07:14
В Киеве произошло огненное ЧП с электрокаром: фото и видео с места
06:45
Доставайте шарфики: появился холодный прогноз погоды на субботу
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вспомнят о Китае: в США назвали ключевые темы переговоров Зеленского с Трампом

суббота, 21 сентября 2019, 09:18
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом, которая пройдет на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обсудят реформы в экономике и двустороннее сотрудничество между странами.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники в Белом доме.

В частности, президенты поговорят о двустороннем сотрудничестве в области энергетики и торговли и реформе украинской экономики.

Кроме этого Трамп хочет обсудить "попытки Китая похитить интеллектуальную собственность в Украине".

Напомним, встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом должна состояться 25 сентября в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН. По информации СМИ, на разговор отведено 45 минут, но она может быть продлена при необходимости.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "О чем будут говорить Зеленский и Трамп: три главных вопроса".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как замглавы Днепропетровского облсовета Олейник подчинил бюджет области своим компаниям

Старые кадры решают все: что не так с реформой Генпрокуратуры

По стопам старой власти: как у Зеленского перекроили ЦИК

Россия и США коррум­пированы и подают плохой пример Украине - американский экономист

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: