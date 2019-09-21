Вспомнят о Китае: в США назвали ключевые темы переговоров Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом, которая пройдет на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обсудят реформы в экономике и двустороннее сотрудничество между странами.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники в Белом доме.

В частности, президенты поговорят о двустороннем сотрудничестве в области энергетики и торговли и реформе украинской экономики.

Кроме этого Трамп хочет обсудить "попытки Китая похитить интеллектуальную собственность в Украине".

Напомним, встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом должна состояться 25 сентября в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН. По информации СМИ, на разговор отведено 45 минут, но она может быть продлена при необходимости.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "О чем будут говорить Зеленский и Трамп: три главных вопроса".