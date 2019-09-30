Путин склоняет Зеленского к политическому самоубийству: озвучена опасность

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский уверен, что если Украина пойдет на поводу у Кремля по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе, то это приведет к "самоубийству Украины".

Об этом он заявил в интервью "Апострофу".

"Не случайно Москва заставляла Украину подписать так называемую формулу Штайнмайера – это первый предварительный шаг к капитуляции. Там с чего же все начинается? На Донбассе проводятся выборы. А какие там могут быть выборы? Такие же выборы, как недавно в Москве проводились - те же самые Пушилины и Пасечники будут назначены, после чего Украина уже на следующий день столкнется с ними не как с бандитами, а как с легитимными политическими деятелями. Принятие такого понимания Минских соглашений – это политическое самоубийство Украины. И первый шаг к нему почти состоялся 18 сентября в Минске", - уверен эксперт.

По его словам, ни о каком потеплении в отношениях между Украиной и Россией не может быть и речи.

"Какое может быть потепление? Цели Москвы не изменились – это подчинение всей Украины. Инструментом для этого является путинская интерпретация Минских соглашений. Москва требует, чтобы все эту бандитскую структуру, которую оккупанты создали на территории так называемой Лугандонии, Украина признала с точки зрения своего законодательства, то есть легализовала полностью их действия, ничего не меняя, с сохранением военных структур, которые будут называться так называемой народной милицией. И главное, чтобы эта большая территория стала военным плацдармом агрессора для дальнейшего распространения в Украине", - говорит политолог.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": У Зеленского есть два сценария, как остановить войну - Андрей Пионтковский.

Первую часть интервью читайте здесь: По Трампу нанесен большой удар - Андрей Пионтковский.