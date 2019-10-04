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В сети показали, как "Слуги народа" едва не опозорили Кабмин в Раде

пятница, 04 октября 2019, 22:05
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Фото: Игорь Гужва/Facebook

Народные депутаты едва не провалили голосование за программу деятельности Кабинета министров на пять лет, где перечислены ряд реформ и показателей, которые правительству необходимо реализовать.

Фотофакт опубликовал в Facebook главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва.

"За программу правительства проголосовало всего 225 "слуг народа". Программу приняли лишь благодаря 5 голосами внефракционных и 6 "за майбутнє", - написал он, приложив фото результатов голосования по этому вопросу.

По его словам, в противном случае "голосов "монобольшинства" за программу не хватило бы".

Отметим, согласно программе, объем инвестиций в экономику Украины должен составить 50 млрд долларов за 5 лет, а также будет введен новый налог - на товары, при изготовлении загрязняющие окружающую среду.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер Алексей Гончарук назвал размер поступлений в бюджет, который может улучшить условия жизни украинцев, и отметил, что источников для поступления такой суммы у правительства нет.

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