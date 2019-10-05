У топ-чиновника Зеленского нашли опасные связи с Россией: скандальные подробности

Помощник президента Украины Андрей Ермак имеет общий бизнес с компаньоном самого богатого сенатора России.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на данные программы "Схемы".

Один из топ-чиновников президента Зеленского, которого называют главным переговорщиком с Западом и Россией, ведет бизнес с гражданином России, приближенным к российской властной верхушки. По данным официального реестра юридических лиц, Андрей Ермак и россиянин Рахамим Емануилов являются совладельцами двух украинских предприятий: ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М.Е.П.". В то же время этот 70-летний российский ученый и общественно-политический деятель является бенефициаром московской фирмы "Интерпромторг", которая числится среди основателей российского "Интерпромбанка".

Одним из видных акционеров упомянутого банка является член партии "Единая Россия", член Совета Федерации, сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. В российских СМИ Пономарев фигурирует как самый богатый сенатор России.

Кроме того, в совет директоров "Интерпромбанка" входит Иван Садчикова - зять первого замруководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько. По данным российского журналиста-расследователя Ивана Голунова, Рахамим Емануилов также принадлежит к московской общине горских евреев, влияние которых часто объясняют тем, что ее членом является однокурсник Владимира Путина Ильгам Рагимов. Кстати, Рагимов также в прошлом был акционером "Интерпромбанка".

Ермак в письменном комментарии пояснил, что Емануилов - старый знакомый его отца, с которым тот познакомились, когда работал в посольстве СССР в Афганистане.

"В 1999 году Рахамим Емануилов попросил меня помочь ему зарегистрировать компанию на территории Украины, поскольку планировал заниматься консультационной деятельностью по торговле. Я помог ему как юрист. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в итоге не велась. В последний раз мы общались около десяти лет назад - я поздравлял его по телефону с днем рождения", - сообщил журналистам Ермак.

Однако, финансовые отчеты компаний, соучредителями которых являются Ермак и Емануилов, свидетельствуют, что одна из них (ООО "М.Е.П.") за 12 лет с момента основания заработала почти 40 миллионов гривен.

Как сообщал "Апостроф", Андрей Ермак фигурирует в скандале, который разгорелся вокруг телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.