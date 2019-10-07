Сколько Зеленский и его люди потратили на зарубежные поездки: названа сумма

Руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов рассказал, сколько потратили президент Украины Владимир Зеленский и его команда на переезды, кортежи и перелеты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Obozrevatel.

На зарубежные поездки Зеленского и всей делегации из бюджетных денег Украины было потрачено 10 миллионов 107 тысяч гривен.

"А если брать внутри страны, не только автомобилями, а где-то и вертолетом, то авиаперевозки вышли 1,7 миллиона гривен. То есть, за границей там аэропортовые сборы, у нас же буквенный самолет, а по Украине – 1,7 миллиона. Хотя летает президент довольно часто", - заявил Борзов.

Как сообщал "Апостроф", в Государственной казначейской службе раскрыли данные о затратах Офиса президента Украины за июнь, оказалось, что президент Владимир Зеленский вместе с работниками своей канцелярии потратил 77,8 миллиона гривен в месяц.