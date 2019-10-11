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У Зеленского сделали важное уточнение по разведению сил на Донбассе

пятница, 11 октября 2019, 15:19
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Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко считает, что Украина не сможет победить Россию в конфликте на Донбассе оружием, поэтому необходимы другие варианты завершения конфликта.

Об этом председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики заявил в эфире телеканала "1+1".

Политик заверил, что он, как патриот, тоже хочет победы в противостоянии с Россией, однако при этом "надо учитывать реальные факторы".

"При всем желании решить так, как мы хотим, нет силы. Нет силы – не маши руками", – заметил народный депутат.

Богдан Яременко уверяет, что форсировать достижения мира на Донбассе путем отречения от национальных интересов никто не собирается. "План отвода войск вдоль всей линии фронта есть. Но это не план "А". Это не начало плана. Это ближе к концу", – утверждает депутат.

По его словам, достичь задачи прекращения огня одновременно везде и навсегда не получается. Поэтому сначала должны последовать другие шаги, в частности, обмен пленными и точечные разведения войск.

"Вы видите, насколько сложно это идет, и вы видите, что Украина не уступает ни в чем", – подчеркнул Яременко и предостерег от информационных вбросов, которые призваны будоражить общество.

Как сообщал "Апостроф", ранее депутат от “Слуги народа” Богдан Яременко сделал громкое заявление про роль Кремля в создании закона о статусе Донбасса.

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