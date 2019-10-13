"Забыли" о важном: в сети указали на интересную деталь в пресс-марафоне Зеленского

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, о чем важном забыли спросить президента Владимира Зеленского во время пресс-марафона в четверг, 10 октября.

Об этом он написал в посте на своей странице в Facebook.

"Так вот. Я сейчас перечислю слова, которых не было ни в одном вопросе. НИ В ОДНОМ. Итак: врач, учитель, ребенок, спорт, школа, инвалидность, больной, аптека, лекарство, боль, больница, трансплантация, медицина, театр, музыка, искусство, книга, хоспис, реабилитация, пенсионер…" - отметил доктор.

Он добавил, что слово "дети" прозвучало лишь в контексте личности самого Зеленского, касающейся рекордной продолжительности пресс-марафона.

"Слова "дети" и "семья" прозвучали лишь в таком контексте: "…вы общались с журналистами и сказали, что спешите к детям. Осознаете ли вы, кем являетесь: хорошим семьянином или президентом большой страны, на котором лежит огромная ответственность?" - уточнил он.

Комаровский выразил опасения, указав на "диагноз" украинской журналистики, и попереживал о том," чтоб не заразили президента".

В сети поддержали недовольство Комаровского.

Подробнее о том, как президент с журналистами общался в Kyiv Food Market, читайте в материале "Апострофа": Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды.