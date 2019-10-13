RU  UA  EN

воскресенье, 13 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 октября

23:18
Фавориты Танців з зірками-2019 заставили Григория Чапкиса аплодировать стоя: видео
15:48
Будет ли 700? Роналду может установить уникальное достижение в матче с Украиной
15:04
Это финал года: в сборной Украины прокомментировали предстоящую битву с Португалией
14:16
Зеленский поздравил Усика с победой над "Джентльменом": видео
10:42
HBO будет предупреждать зрителей о психических расстройствах героев своих сериалов
09:42
Просто терминатор: реакция фанатов на победу Усика
09:35
Где смотреть онлайн Украина - Португалия: расписание трансляций
09:15
Украина - Португалия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
09:05
Как Усик дебютировал в супертяжах: лучшие моменты боя с "Джентльменом"
08:50
Усик - Уизерспун: видео вечера бокса в Чикаго
08:12
Усик - Уизерспун: полное видео боя
07:25
Усик дебютировал в супертяжах с уверенной победы нокаутом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Забыли" о важном: в сети указали на интересную деталь в пресс-марафоне Зеленского

воскресенье, 13 октября 2019, 08:20
переглянути новину українською

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, о чем важном забыли спросить президента Владимира Зеленского во время пресс-марафона в четверг, 10 октября.

Об этом он написал в посте на своей странице в Facebook.

"Так вот. Я сейчас перечислю слова, которых не было ни в одном вопросе. НИ В ОДНОМ. Итак: врач, учитель, ребенок, спорт, школа, инвалидность, больной, аптека, лекарство, боль, больница, трансплантация, медицина, театр, музыка, искусство, книга, хоспис, реабилитация, пенсионер…" - отметил доктор.

Он добавил, что слово "дети" прозвучало лишь в контексте личности самого Зеленского, касающейся рекордной продолжительности пресс-марафона.

"Слова "дети" и "семья" прозвучали лишь в таком контексте: "…вы общались с журналистами и сказали, что спешите к детям. Осознаете ли вы, кем являетесь: хорошим семьянином или президентом большой страны, на котором лежит огромная ответственность?" - уточнил он.

Комаровский выразил опасения, указав на "диагноз" украинской журналистики, и попереживал о том," чтоб не заразили президента".

В сети поддержали недовольство Комаровского.

Подробнее о том, как президент с журналистами общался в Kyiv Food Market, читайте в материале "Апострофа": Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кремль в любую минуту готов перекрыть транзит газа в Европу - Михаил Корчемкин

Порождение больного мозга: почему Россия обвиняет Украину в катастрофе МН17

Я в целом никому не верю: полное видео марафона Зеленского и все подробности

Резкий поворот: почему Украину могут обвинить в уничтожении МН17

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: