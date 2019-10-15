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Наказание для нардепов-прогульщиков и новые звания для ВСУ: онлайн трансляция заседания Рады

вторник, 15 октября 2019, 11:26
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Во вторник, 15 октября, Верховная Рада Украины проведет заседание, в ходе которого рассмотрит ряд законопроектов, в частности о прекращении выплат нардепам-прогульщикам (№1035-2) и о новых воинских званиях сержантского и старшинского состава Вооруженных сил (ВСУ).

Онлайн-трансляция будет доступна в YouTube.

Народные депутаты также планируют рассмотреть во втором чтении президентский законопроект о внесении изменений в некоторые законы о деятельности органов судейского управления (№1008).

В первом чтении будут рассмотрены такие законопроекты:

- об отмене ряда документов разрешительного характера в сфере хоздеятельности (№ 1067);

- по усовершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (№ 1209 и № 1209-1, а также № 1210 и № 1210-1).

Кроме того, будут заслушаны:

- проект закона о внесении депутатских запросов (№ 1036-1);

- проект закона о внесении изменений в регламент Верховной Рады по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом (№ 1044-1);

- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождения военной службы) (№ 0906).

Начало заседания в 12:30

Как сообщал "Апостроф", ранее Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес". За документ проголосовали 347 парламентариев.

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