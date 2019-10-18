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100 "мажоров" остались без денег: в Раде произошел конфликт "слуг народа" с премьером

пятница, 18 октября 2019, 13:47
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На закрытом заседании фракции "Слуга народа", которое произошло 18 октября, произошел конфликт между депутатами и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Как сообщает "Украинская правда", об этом рассказали депутаты из президентской фракции.

Во время утреннего собрания представители "Слуги народа" обсуждали законопроект об анбандлинге "Нафтогаза" и распределение субвенций на округа между мажоритарщиками.

"Нашим мажоритарщикам рассказывали, что никаких субвенций не будет, а сегодня оказывается, что какая-то рабочая группа Минфина и бюджетного комитета поделили соцеконом за 2019 год. Фактически 100 "мажоров" остались без денег! Вот они и возмущались, ругались", - рассказал один из депутатов "Слуги народа".

Второй депутат отметил, что сами разногласия возникли при обсуждении ГТС.

"Мы возмущались, почему премьер уламывает сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. У нас же во фракции есть и социалисты – депутаты начали кричать: "Не отдашь национальную собственность в частные руки". Алексей говорит им: но это не в частную собственность, это наши международные обязательства", - пояснил он.

Напомним, что сети впечатлил квартирный вопрос "слуги народа" к властям Киева.

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