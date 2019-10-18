Вывозит сырье для создания оружия: резонансные подробности про бизнес друга Путина в Украине

Украина не прекратила до сих пор торговать с Россией, которую официально признала страной агрессором.

Как сообщает "Апостроф" с ссылкой на "Радио Свобода", приближенный к президенту России Путину российский олигарх Олег Дерипаска активно покупает высококачественный кварцит, который попадает в систему российского оборонного комплекса для производства русского оружия.

Речь идет о карьере в селе Банич в Глуховском районе в Сумской области.

"Таких месторождений в мире очень мало. В Европе аналогов ему нет. Поэтому это месторождение является уникальным", – рассказал почетный разведчик недр Константин Ткачев.

Кремний активно используют в металлургии, электротехнике, радиоэлектронике и полупроводниках.

В данный момент Баницкий карьер почти не поставляет кварцит украинским предприятиям, так как свыше 90% добычи он продает в Россию. В свою очередь Украина вынуждена импортировать кремний из Китая.

Кремний получают заводы Дерипаски, которые производят алюминий. Из него в России делают самолеты, броню для танков и артиллерии, двигатели, корабли, части ракет, стрелковое оружие. Кроме того, из него производят станки для российской "оборонки".

Напомним, что член британской Палаты лордов и председатель компании En+ Group Олега Дерипаски Грег Баркер получил от 3 до 4 млн фунтов (от $3,9 млн до 5,2 млн) за переговоры о снятии санкций США с этой компании.