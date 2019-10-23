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"Слуга народа" идет ва-банк: появилась яркая фотожаба со знаменитой секс-бомбой

среда, 23 октября 2019, 22:34
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Фото: Алексей Голобуцкий/Telegram

Политолог Алексей Голобуцкий новой искрометной карикатурой снова высмеял инициативу Офиса президента Украины проверять депутатов из финансового комитета Верховной Рады на детекторе лжи.

Ее он опубликовал в своем Telegram-канале.

Так, в фотожабе автор использовал кадр из фильма режиссера Пол Верховена "Основной инстинкт", который получил известность из-за откровенной сцены с секс-символом 90-х, известной американской актрисой Шэрон Стоун.

Как сообщал "Апостроф", ранее политолог Алексей Голобуцкий жесткой фотожабой уже показывал проверку "слуг народа" на детекторе лжи.

Также сеть взорвалась шутками и фотожабами из-за проверки "слуг народа" на детекторе лжи. Большинство шуток от пользователей сосредоточены вокруг темы возможной замены полиграфа более древними методами "поиска истины".

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