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Ругань и "теплая ванна": появились новые подробности встречи Зеленского и "слуг"

понедельник, 28 октября 2019, 23:39
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Стали известны подробности визита президента Украины Владимира Зеленского на заседание фракции "Слуги народа" в компании главы его офиса Андрея Богдана.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на LB.ua.

"Первые 40 минут на заседании был президент Владимир Зеленский. Изначально он ругал нас за плохую дисциплину. Мол, многие опаздывали к назначенному времени сборов - на 19:00 в "Парковом". С ним был Андрей Богдан и Трофимов (прим.: глава и зам Офиса президента, - ред.). В начале "спича" президента была "теплая ванна", он рассказывал нам о своей поездке в Золотое. Но затем президенту были заданы нескольких жестких вопросов от самих депутатов", - пишет издание.

Во время разговора речь шла о недавнем скандале с финансовым комитетом.

"Вопросы прозвучали от депутатов Александра Дубинского и Ольги Василевской. Президент вновь напомнил им о требовании пройти тест на полиграфе. Звучало это в риторике так: "пусть все наши враги выкусят эту историю в итоге". Могу сказать, что все это переросло в настоящую ругань. И члены комитета, заочно обвиненные в том, что взяли деньги (прим.: за якобы не голосование за рекомендацию к принятию Радой законопроектов "против площадок Яценко", - ред.), теперь готовы идти к руководству парламента и просить отставки главы финкомитета, нардепа Гетьманцева. Эти депутаты настроены категорично и непримиримо", - рассказал источник.

Второй вопрос президенту, по его информации, поставил депутат "Слуги народа" Максим Бужанский. "А именно, относительно скандала с экс-руководителем "Правого сектора" Сергеем Стерненко. И о роли генпрокурора Рябошапки в этом вопросе", - добавил он.

Что же касается вопроса о возможном лишении депутатских полномочий нардепа "Слуги народа" Вячеслава Медяника, учитывая недавний скандал с появлением его переписки в сети, "то нам на фракции сообщили, что вопрос снят. Депутат прошел полиграф и чист".

Как сообщал "Апостроф", ранее СМИ узнали, что именно сказал Зеленский на встрече с "Слугами народа" во время заседания фракции в понедельник, 28 октября.

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