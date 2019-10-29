"Слуги народа" сделали прививки от опасной болезни: в сеть попали интересные фото

28 октября группа народных депутатов от "Слуги народа" публично вакцинировались против дифтерии. Прививки им сделали прямо на рабочем месте.

Как говорится в сообщении политической силы в Facebook, прививки сделали спикер парламента Дмитрий Разумков, а также нардепы Михаил Радуцкий и Сергей Бабак.

"Защититься от опасной инфекционной болезни можно только путем прививки. Его нужно проводить каждые десять лет как детям, так и взрослым. Инъекций в Украине достаточно. Не будьте равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих – вакцинируйтесь, если еще не успели этого сделать!" - говорится в сообщении пресс-службы.

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Напомним, что в состоянии средней тяжести была госпитализирована 35-летняя жительница Киева, у которой диагностировали дифтерию.