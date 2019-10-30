Рада приняла жесткое решение по вырубке лесов в Украине: что изменится

В среду, 30 октября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0873 о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Данный документ поддержали 301 народный депутат.

Согласно законопроекту, устанавливается запрет на проведение сплошных рубок в горных елово-буковых древостоях. Также под ограничение попадают сплошные рубки в высокогорных лесах, в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и в берегозащитных участках леса в Карпатском регионе Украины.

Отмечается, что нововведение не коснется разработки сплошных ветровалов и буреломов, а также поврежденных болезнями и вредителями насаждений.

Как сообщал "Апостроф", в Украине сложилась катастрофическая ситуация с сокращением площадей леса - масштабные вырубки со стороны браконьеров значительно вредят экологии страны.