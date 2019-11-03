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В Нидерландах жестко отреагировали на заявление Цемаха

воскресенье, 03 ноября 2019, 19:21
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В прокуратуре Нидерландов не хотят комментировать заявление бывшего "начальника ПВО "Славянской бригады" боевиков так называемой ДНР Владимира Цемаха о том, что ему предлагали гражданство и дом в Нидерландах в обмен на показания по делу МН17.

Об этом сообщает прес-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк в комментарии "Укринформу"

"Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT) ... Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал", - заявила она.

При этом она отметила, что Цемах является человеком, который "представляет интерес для Международной совместной следственной группы".

Также в прокуратуре Нидерландов напомнили, что отправили запрос на временный арест Цемаха в компетентные российских органов 7 сентября 2019 г. с целью его экстрадиции в Нидерланды.

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В конце июня 2019 года в сети появились слухи, что бывший начальник бригады противовоздушной обороны так называемой ДНР из города Снежное Донецкой области Владимир Цемах, который может быть причастен к крушению МН-17 на Донбассе в 2014 году, был похищен украинскими спецслужбами.

29 июня выяснилось, что Шевченковский суд Киева арестовал Цемаха на 60 суток как подозреваемого в терроризме. Адвокат обжаловал его арест.

В июле международная группа Bellingcat обнародовала доказательства причастности Цемаха к катастрофе МН17 на Донбассе. Хотя сам он не сбивал пассажирский лайнер, но является ценным свидетелем: в 2015 году Цемах дал интервью российскому националистическому изданию, в котором рассказал о помощи в сокрытии "Бука" после того, как он сбил МН17.

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Как сообщал "Апостроф", волонтеры Bellingcat указали на ложь обмененного в Россию фигуранта дела МН-17 Владимира Цемаха относительно слива его личных данных в интернет.

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