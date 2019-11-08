Еду покупать билеты: Украина подписала безвиз с одной из самых больших стран Азии

В Варшаве в посольстве Украины 8 ноября торжественно подписали соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз, что вызвало смешанные эмоции у украинцев.

Документ подписали посол Украины в Польше Андрей Дещица и посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

"Соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней", – сказал Дещица.

На данный момент Украина подписала соглашение с более, чем 140 странами, об упрощенном въезде.

"Мы привели в соответствие с этим соглашением перечень документов, необходимых для путешествий граждан Украины и Монголии", – добавил Дещица.

Тем временем украинцы задаются вопросом о том, зачем Украине такое соглашение с Монголией.

Напомним, что президент США Дональд Трамп официально разрешил включить Польшу в американскую программы по отмене виз.