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Задержали невиновного: под диппредставительствами Польши в Киеве и Львове прошли акции протеста, фото, видео

суббота, 09 ноября 2019, 22:59
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Под польским посольством в Киеве и консульством во Львове прошли акции в поддержку задержанного в Польше по запросу России сотрудника секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, активиста и ветерана АТО Игоря Мазура с позывным "Тополя".

Об этом сообщают участники акции в соцсетях.

Участники акции пришли к дипломатическим представительствам Польши с требованием освободить Мазура как можно скорее.

Во время акции во Львове возле консульства были зажжены несколько файеров, из-за которых улица укрылась клубами дыма.

В Киеве присутствующих на акции призывали не оскорблять сотрудников посольства, а поинформировать их о том, что они задержали невиновного и этим подыграли РФ.

"За три час с момента объявления нами акции собралось очень много людей! Главное, что, несмотря на несколько попыток провокаций, мероприятие прошло мирно, положительно и получило отзыв вице-спикера Сейма Республики Польша Malgorzata Gosiewska в защиту Игоря, который зачитал польский журналист господин Marek Sierant", - написала на своей странице в Facebook киевская правозащитница и общественная деятельница Елена Терещенко.

Как сообщал "Апостроф", задержанный в Польше участник войны на Донбассе и известный активист Игорь Мазур "Тополя" встретился с консулом Украины.

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