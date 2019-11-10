Много белых броневиков и БМП: появилось новые детали разведения сил на Донбассе, видео

За процессом разведения войск в зоне действия операции Объединенных сил на Донбассе 9 ноября следило множество международных наблюдателей и журналистов.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Около 12:00 возле села Богдановка, Донецкой области, в небо взлетела белая сигнальная ракета, которая извещала о готовности украинских войск начать отход с передовых позиций. По словам разведчиков, такая же ракета ранее была выпущена со стороны боевиков.

На месте присутствовало множество белых бронеавтомобилей ОБСЕ и беспилотников, которые кружили над головами военных и журналистов. Командир бригады ВСУ заявил, что лично выходил на передовые позиции и наблюдал "белый сигнал" с оккупированной территории.

В 12:15 в небе появилась вторая, зеленая ракета, сообщающая о начале движения от передовой в тыл на один километр. Вскоре после этого на горизонте появились БМП и грузовики.

Как сообщается, военнослужащие отступили не в чистое поле – генералы говорят, что так уже отводили подразделения в 2016-м, во время первой попытки разведения. А теперь качественно подготовить для обороны бывшие окопы позволила еще и необычно теплая и сухая, как для ноября, погода.

"Все было подготовлено заранее: окопы, блиндажи, места для отдыха", - говорит заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.

Напомним, подробнее о разведении сил на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Разведение сил на Донбассе: почему нельзя верить боевикам.