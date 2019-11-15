Во Франции назвали дату встречи Зеленского и Путина в Париже

Саммит в рамках "нормандского формата", в ходе которого могут встретиться президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин пройдет в Париже 9 декабря.

Об этом говорится в официальном заявлении администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

"Cаммит в "нормандском формате" планируется на 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении администрации.

Уже точно известно, что в нем примет участие канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как сообщал "Апостроф", 14 ноября во время визита в Бразилию президент России Владимир Путин высказался о возможной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. В своем заявлении российский президент отметил, что встреча в "нормандском формате" все еще возможна.

Также Путин рассказал о своем видении "счастья" для Украины..

Кроме того, ранее во время пресс-конференции на саммите БРИКС в Бразилии Путин высказался также о поставке дешевого газа в Украину.