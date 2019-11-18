Комбинатор и схемщик: Луценко признался в "тайной" встрече с Коломойским

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о встрече с олигархом Игорем Коломойским, о которой ранее ничего не было известно.

О ней рассказывает "Апостроф" со ссылкой на интервью Луценко Украинской правде.

"Игорь Валерьевич - известный шутник. Он приехал и говорит: "Я тебе на "хвосте" "Схемы" привез". Пришлось ужинать в доме, а не на веранде, так летали квадрокоптеры везде. А зачем, чтобы квадрокоптеры заглядывали, которую минеральную воду мы пьем? Это же реклама одной из компаний", - рассказал экс-генпрокурор.

Луценко поделился также тем, о чем говорил с Коломойским.

"Мы встречались и говорили о жизни. Коломойский - один из самых умных людей этой страны. Это отнюдь не означает, что я юридически всегда на его стороне. Он гениальный схемщик. Он - гениальный комбинатор. Но до тех пор, пока это не лежит в плоскости подозрения, я считаю возможным общаться", - сказал он.

Кроме того, Луценко рассказал, с какими олигархами, кроме Коломойского, общается.

"Общаемся с Коломойским, с Ахметовым - очень редко, но встречался. С Пинчуком регулярно встречался. С Тарутой встречался. Когда занимаешься политикой и даже правоохранительной деятельностью, ты общаться с людьми", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Луценко заметили на улице в Лондоне.