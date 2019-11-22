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Мешают нашим интересам: Путин отказался признавать международные законы

пятница, 22 ноября 2019, 18:47
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Россия вышла из соглашения о наказании за преступления в международных вооруженных конфликтах.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Таким образом Россия отозвала свое признание Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права во время международных военных конфликтов, которую создали в 1977 году. СССР, правопреемником которого себя называет современная Россия, ратифицировал протокол о создании комиссии в 1989 году.

В письме к председателю Госдумы Владимир Путин отметил, что признание договоренности должен отозвать "в силу исключительных обстоятельств, затрагивающих интересы Российской Федерации и требующих принятия неотложных мер". Он добавил, что Женевская конвенция себя исчерпала и стала площадкой для "злоупотребление полномочиями в политических целях со стороны недобросовестных государств".

"Апостроф" ранее уже сообщал о военных преступлениях оккупантов на Донбассе, за которые мировая юридическая практика предусматривает жестокие наказания. Дело тормозится тем, что ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до сих пор квалифицируется как внутренний конфликт.

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