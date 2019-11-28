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Оружие и блокнот с "тайнами": появились первые данные об итогах обысков у Зверобой

четверг, 28 ноября 2019, 14:10
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Известная украинская волонтер Маруся Зверобой называет обыски, которые провели у нее сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), политическим преследованием и утверждает, что у нее изъяли оружие и блокнот с телефоном начальника разведки.

Об этом сообщила сама Маруся Зверобой в эфире Newsone.

По словам Зверобой, во время обыска у нее изъяли зарегистрированное оружие. Как стало известно, речь идет о двух ружьях.

"Говорят, забрали потому, что [разрешение на оружие] просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали. Там между прочим номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить - пусть не удивляется ", - заметила волонтер.

Она утверждает, что обыски у нее дома - это "исключительно политическое преследование". По ее словам, на обыск приехали три автобуса "Альфы".

Как ранее сообщал "Апостроф", обыски ГБР у известного украинского волонтера Маруси Зверобой неоднозначно восприняли пользователи социальных сетей.

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