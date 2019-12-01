Известная украинская певица внезапно обратилась к Зеленскому из-за дел Майдана: видео

Украинская певица и общественный деятель Руслана Лыжичко сняла на видео свое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу ненадлежащего расследования преступлений против участников Революции Достоинства.

Ролик она разместила на своем YouTube-канале.

"Вместе с общественной инициативой "Евромайдан SOS" публично обращаемся к Вам и повторяем просьбу созвать внеочередное заседание Верховной Рады и проголосовать норму, предложенную семьями Небесной Сотни, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана, а до этого момента не передавать эти производства в ГБР. Важно также обеспечить перевод и назначение в управление дел Майдана в ГБР следователей прокуратуры, полиции и CБУ, которые уже расследовали дела Майдана и назначение руководителями этого подразделения и прокурорского департамента прокуроров, которые обеспечивали результат расследования", - отметила она.

Также Руслана обвинила главу государства в том, что в годовщину Революции Достоинства он "ограничился общими словами".

"Владимир Александрович, как Ваши действия по сохранению расследования дел Майдана, так и Ваше бездействие в ситуации его остановки, навсегда войдут в украинскую историю", - отметила певица.

Как сообщал "Апостроф", 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский написал пост в социальных сетях, посвященный шестой годовщине избиения студентов "Беркутом" в Киеве. Он пригасил избитых участников акции на встречу.