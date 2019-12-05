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Украинский дипломат назвал самый худший сценарий в случае срыва переговоров с Путиным

четверг, 05 декабря 2019, 21:10
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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар не исключает, что результатом переговоров в нормандском формате в Париже может стать замораживание конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью дипломата Укринформу.

По словам Василия Боднаря, если Россия не будет готова выполнять свою часть обязательств по минскому соглашениями, то никакого урегулирования конфликта на Донбассе не произойдет. Дипломат в таком случае предполагает два варианта, среди которых миротворческая операция.

"Международная миротворческая операция заключалась бы в том, что охватывала бы всю оккупированную территорию и состояла из военного, полицейского и гражданского компонентов. Это - поэтапный вывод российских войск, поэтапное введение миротворческих сил и таким образом установления мира, а затем - постепенное реинтеграция этих территорий", - предположил украинский дипломат.

Если же российская сторона не согласится на такую миссию, то вероятно замораживание конфликта. "На самом деле, это худший вариант, когда территории остаются оккупированными, пока агрессия продолжается", - подчеркнул Василий Боднар.

Как сообщал "Апостроф", саммит в "нормандском формате" 9 декабря начнется с двухсторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, она будет закрыта для прессы.

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