Путин странно "пошутил" о поставках газа в Украину: видео

Президент России Владимир Путин отметился странной шуткой по итогам встречи в "нормандском формате", которая прошла 9 декабря в Париже.

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским Путин решил высказаться на тему газовых отношений с Украиной, используя при этом детский стишок.

"А у нас в квартире газ. А у вас? И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе", - отметил российский президент.

Ранее "Апостроф" сообщал, что между Путиным и Зеленским состоялся жесткий разговор из-за Донбасса.

Также было опубликовано полное видео итоговой пресс-конференции Зеленского и Путина на Нормандском саммите.