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Одели наручники: стало известно о задержании нардепа, участвовавшего в побоище в Раде

четверг, 12 декабря 2019, 11:28
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12 декабря в 5:00 правоохранители задержали экс-нардепов Олега Куцина и Алексея Кайду за драку в комитете Верховной Рады с нардепом Андреем Богданцем.

Об этом сообщил лидер партии "Свобода" Олег Тягныбок в Facebook.

"Сегодня в 5 утра, в лучших гебистских традициях, лица, называющие себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олег Куцина - командира добровольческой четы Карпатская сечь и Алексей Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7 созыва. Причина - заявление нардепа от СН Андрей Богданца. Алексея Кайду пытаются забрать в Печерский райотдел полиции ", - написал Тягныбок.

К сообщению добавил также видео.

Между тем, в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что по факту драки в помещении комитетов Верховной Рады полиция открыла уголовное производство. Вчера, 11 декабря, на номер 102 позвонил нардеп от партии "Слуга народа" Андрей Богданец и сообщил о причиненных ему телесных повреждениях. Правоохранители открыли уголовное производство по факту угрозы и насилия общественному или государственному деятелю.

"Апостроф" уже сообщал о том, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу после жесткого побоища в Верховной Раде в среду, 11 декабря.

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