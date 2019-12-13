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Журналисты рассказали о тайных встречах Зеленского с Коломойским: видео и фото

пятница, 13 декабря 2019, 17:40
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Президент Украины Владимир Зеленский в течение последних двух месяцев трижды встречался с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Журналисты опубликовали фотографии и видеозаписи, подтверждающие встречу Зеленского и его ближайшего окружения с Коломойским.

31 октября с офиса Игоря Коломойского выехал микроавтобус "Мерседес" и заехал в подземный паркинг дома на Грушевского, где живет президент. Там уже стояли автомобили, которыми пользуются первый помощник Зеленского Сергей Шефир и его же помощник Андрей Ермак. В то же время дом окружили сотрудники государственной охраны.

15 ноября с паркинга этого же дома выехал микроавтобус "Мерседес Виано", который съемочная группа раньше постоянно видела возле офиса Коломойского. Этой машиной, в том числе, пользовался совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич. Автобус приехал на закрытую территорию, где проживает Игорь Коломойский.

В ночь на 19 октября с закрытой территории дома на Грушевского, где проживает президент Зеленский, выехала "Шкода Суперб". Машина повернула в направлении дома, где живет Игорь Коломойский.

Журналисты подали письменный запрос всем участникам событий. Сергей Шефир и Андрей Ермак отрицали приведенную информацию о встрече с Коломойским в доме на Грушевского. Игорь Коломойский заявил, что после того, как Владимира Зеленского избрали президентом, виделся с ним один раз. Чаще общается с ним по телефону: отправляет смски и комиксы.

"Апостроф" ранее сообщал о том, что первый помощник президента Сергей Шефир отличился нервной реакцией на вопрос о его тайных ночных встречах с олигархом Игорем Коломойским.

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