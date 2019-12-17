RU  UA  EN

вторник, 17 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 декабря

10:52
Оскар объявил шорт-лист в номинации "Лучший иностранный фильм": решилась судьба украинской драмы
10:29
Зеленский проводит переговоры с президентом Азербайджана: онлайн трансляция
10:07
YUNA-2020: объявлены номинанты престижной музыкальной премии
09:31
Займутся налогами и коммуналкой: онлайн трансляция заседания Рады 17 декабря
07:30
"Квартал 95" снова спел песню о Гонтаревой: в сети ажиотаж, видео

16 декабря

22:26
Угроза национальной безопасности: в Конгрессе США утвердили обвинения в адрес Трампа
19:39
Герус установил диктатуру в энергетическом комитете ВРУ - депутат "Слуги народа"
19:17
Нападение на "слугу народа" в Сумах: в СБУ дали неожиданный комментарий
19:02
Власть отказывается от поиска компромисса с инвесторами по "зеленому" тарифу из-за Геруса - Кучеренко
19:00
Старый добрый фотошоп: как на самом деле выглядят пышнотелые Instagram-звезды
18:38
Вадим Столар возглавил парторганизацию "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киеве и рассказал о планах
18:37
Оля Полякова устроила шабаш в супермаркете в новом клипе "Ночная жрица"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский проводит переговоры с президентом Азербайджана: онлайн трансляция

вторник, 17 декабря 2019, 10:29
переглянути новину українською
Фото: Facebook

Во вторник, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский пребывает с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

10:35 Офис президента Украины обнародовал видео церемонии подписания украинско-азербайджанских документов и заявлений глав государств для представителей СМИ.

10:02 В Баку началась встреча Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджанской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Президенты двух стран примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума. В Баку Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский дал короткое интервью пропагандистам Кремля.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Российские "журналисты" несут вражду и ненависть, их нельзя пускать в Украину - Рефат Чубаров

Зеленский победит Коломойского и других олигархов только в одном случае - немецкий эксперт

Сакральные жертвы: что не так с главной версией убийства Павла Шеремета

Разрушители мифов: как Украине победить российскую пропаганду

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: