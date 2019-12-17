Зеленский проводит переговоры с президентом Азербайджана: онлайн трансляция

Во вторник, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский пребывает с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

10:35 Офис президента Украины обнародовал видео церемонии подписания украинско-азербайджанских документов и заявлений глав государств для представителей СМИ.

10:02 В Баку началась встреча Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджанской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы.

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Президенты двух стран примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума. В Баку Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский дал короткое интервью пропагандистам Кремля.