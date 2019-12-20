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Сети взорвало заявление "слуги народа" про закрытие игральных салонов по всей стране

пятница, 20 декабря 2019, 11:59
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Нардет от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец сообщил о том, что в Украине закрывается весь нелегальный игорный бизнес.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы намеревались ввести четкие и прозрачные правила, единые для всех, но лоббисты теневого игорного рынка решили, что они сильнее и сделают так, как привыкли.

Ну что ж. мы закрываем все игорные салоны во всей стране", - написал он.

В комментариях народный избранник отметил, что данный вопрос находится под личным контролем главы государства. Он подчеркнул, что все силовые ведомства получили приказ закрывать игорные заведения.

В сети резко отреагировали на заявление депутата.

Напомним, что 20 декабря Кабмин запретил деятельность сети распространения государственных лотерей, под которыми, как правило, маскировался игорный бизнес.

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