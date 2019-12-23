Чудовищная страна без будущего: российский публицист попросил убежища в Украине

Известный российский публицист, узник Кремля Борис Стомахин обратился в Государственную миграционную службу Украины с просьбой о политическом убежище, потому что Россия, по его словам, стала "чудовищной страной", в которой "невозможно жить".

Об этом Стомахин сообщил на пресс-конференции в Киеве.

Российский публицист, который 12 лет просидел в местах лишения свободы в России за отстаивание своей политической позиции, рассчитывает на позитивный ответ на свою просьбу о политическом убежище.

"Я просидел два срока: пять, потом - семь лет. У меня было три политических приговора", - заявил Стомахин, утверждая, что если бы он остался в России, его бы снова посадили в тюрьму.

Бывший политзаключенный назвал Россию "чудовищной страной", в которой "невозможно жить" и сделал пессимистический прогноз о будущем российского государства.

"Я надеюсь, что конец этого века уже не застанет Российскую Федерацию как единое государство. Я думаю, что ее ждет распад. Все империи, существовавшие в истории, распались. Вот эта осталась последняя", - подчеркнул он.

Борис Стомахин также сообщил, что будет получать украинское гражданство, заверив, что хотя не говорит по-украински, но хорошо понимает язык.

Кроме того, публицист напомнил, что 2004 году он уже просил в Украине политического убежища, но тогда ему отказали. После возвращения в Россию он находился в розыске, был арестован в 2006 году и получил первый срок.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, покинувший страну после смены власти, подал ходатайство о предоставлении политического убежища в США и в Украине.