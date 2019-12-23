В Минске назвали дату интеграции с Россией: белорусы отреагировали ярким граффити

Вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой озвучил дату интеграции Беларуси с Россией, а жители Минска нарисовали на эту тему яркое граффити.

Об этом сообщает издание "Цензор.нет".

По словам политика, весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован в ближайшие 2-3 дня. Осталось лишь решить несколько вопросов. Он также отметил, что стороны в первую очередь ведут диалог по экономическим вопросам, политические темы не стоят на повестке дня.

Жители Минска против такого союза. Это решили выразить ярким граффити, которое появилось на заборе города. На нем нарисовали Лукашенко, который целуется с Путиным. Также там видно надпись: "Господи! Помоги мне выжить в этой смертной любви".

Напомним, в Минске 21 декабря прошла очередная акция против интеграции с Россией.

Как сообщал "Апостроф", 82-летний житель Беларуси сделал резкое заявление в связи с возможным объединением России и Беларуси в одно государство.