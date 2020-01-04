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Новая жизнь под патронатом Кремля: в сети детально описали мрачный сценарий для Украины

суббота, 04 января 2020, 04:28
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В Украину зайдут инвесторы иностранных фирм, однако собственники их компаний из России.

Об этом сообщает политик Борислав Береза на своей странице в Facebook.

"В Украине скоро появится толпа инвесторов. Фирмы из Венгрии, Чехии, Австрии, Кипра и еще нескольких стран будут вкладывать сотни миллионов евро в экономику Украины. Правда реальные собственник этих компаний и фондов будут из... России. И власть уже создает для них все условия. Кстати, деньги в украинскую землю будут вкладывать те же самые собственники, но уже через другие компании. А еще им поможет закон про двойное гражданство. Ведь согласно этого закона они будут для нашей власти украинцами, а не венграми, чехами или сербами, чьи хозяева живут в России", - написал Береза.

По его словам, все эти люди, через скупку активов, будут готовы помогать Кремлю.

"Кстати, уже достаточно давно почти все наши телеканалы вновь начали снимать сериалы ориентированные на РФ и фактически за российские деньги. Да, ничего личного, это всего лишь бизнес. Такой жизненный принцип близок многим, кто мыслит ориентируясь на прибыль и плюя на будущее государства", - отметил политик.

Он подчеркнул, что российские деньги для экономики Украины будут важны. Но они будут торпедировать государственные и национальные интересы. И это не только о реальных секторах экономики, но и о культуре.

"Об украинском театре, который стал развиваться за последние 4 года, можно будет забыть. Скоро начнутся гастроли мышебратьев. Украинская книга проиграет огромным инвестициям, которые хлынут в издательский бизнес из РФ. Украинское кино умрет так и не повзрослев и не окрепнув. Шансы, что появятся новые Оли Поляковы и Hardkiss будут сведены до нуля, когда сюда хлынут Киркоровы, Лепсы и Бузовы. А потом напрягутся застройщики, энергетики и аграрии, когда начнется финансовая интервенция со стороны РФ, которой никто противостоять не будет", - написал Береза.

По его словам, российские деньги это серьезная угроза. Огромные вливания будут позитивными для экономики, но по факту разрушителями для построения молодого проевропейского независимого государства. И тогда о евроинтеграции можно будет забыть. Право на свободу и самоопределение придется отложить в темный ящик. До лучших времен. А детей в школах будут учить по учебникам, которые напишут под патронатом Кремля. В них будет про "переворот майданутых", про хунту, националистов и распятых мальчиков в трусиках.

"Думаете это будет сложно? Посмотрите, что агрессивная пропаганда сделала с людьми в ОРДЛО. Все это не страшилки. Это понятный вектор, который будет насаждать Россия в обмен на свои вливания в экономику. И свои планы они не скрывают", - отметил Борислав Береза.

Как сообщал "Апостроф", в России утверждают, что в минувшем году 200 тыс. жителей Донбасса получили в упрощенном порядке российские паспорта.

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