Эстония приняла громкое решение по своей территории в составе РФ

Эстония заявила о готовности отказа страны от положений договора о границе с Россией 2014 года, о чем заявил спикер парламента страны Хенн Пыллуаас. Согласно этому договору, Россия официально заполучит исторические земли республики в Ленинградской и Псковской областях.

Как пишут местные издания, он отметил, что его страна не готова продолжать ратификацию документа, так как это выходит за рамки Тартусского мирного договора.

Спикер парламента дал понять, что решение Таллина не изменится независимо от действий России.

"Если Россия уважает международное право и соглашения с другими странами, она должна вернуть эти области. Тартуский мирный договор действителен, это стойкий постулат Эстонии" - подчеркнул он.

При этом в коалиции считают, что продолжение ратификации договора повлечет за собой отказ Эстонии от Ивангорода и Печорского района, которые стали частью страны по Тартускому мирному договору 1920 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее Литва, Латвия и Эстония сделали шаг для отключения постсоветской электроэнергетической системы с Россией.