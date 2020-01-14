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Нардеп Новинский опроверг обвинения о кнопкодавстве в Раде

вторник, 14 января 2020, 18:12
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Народный депутат Вадим Новинский открестился от "кнопкодавства".

Об этом написал на своей личной странице в Facebook.

"Ряд СМИ распространил ложное заявление организации "Честно", что, будто бы я во время регистрации депутатов в зале Верховной Рады нажимал кнопку своего коллегу Муссу Магомедова. Ответственно заявляю, что это неправда. На видео, которое распространили, можно заметить, что Муса Магомедов успел нажать кнопку самостоятельно ", - написал Новинский.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады" № 404. Он предусматривает наказание нардепов за кнопкодавство.

Как сообщал "Апостроф" ранее, народный депутат Владимир Кальцев из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в течение дня девять раз нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде.

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