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Европейские ценности были проданы: украинский нардеп мощно выступил на сессии ПАСЕ, видео

четверг, 30 января 2020, 11:33
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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко с мощной речью выступил в ПАСЕ, где раскритиковал отношение членов Ассамблеи к российской делегации.

В частности, он раскритиковал ПАСЕ за то, что она готова восстановить членство РФ в организации только ради того, чтобы получить 70 миллионов евро.

"Европейские ценности были проданы за 70 миллионов, которые Российская Федерация заплатила Ассамблее. Не так и много. 25 миллионов – за права человека, 25 миллионов – за верховенство права, 20 миллионов – за демократию. Просто скидки какие-то. Тем временем уже более 13 тысяч украинцев убиты. И это не конец. Они продолжают убивать. Украинцев – в Украине, грузин – в Грузии, англичан – в Солсбери, нидерландцев – в малайзийском лайнере. Меня удивляет, что автором доклада и предложения снять санкции является как раз представитель Нидерландов", - отметил Гончаренко.

Также он упомянул тот факт, что новым заместителем председателя ПАСЕ стал представитель России Петр Толстой.

"К сожалению, его родственником был Лев Толстой. Великий писатель. Он написал прекрасный роман "Анна Каренина". Вот ПАСЕ, как Анна Каренина, разрывается между европейскими ценностями и российскими выплатами, которые в итоге стали убедительнее для членов Ассамблеи", - добавил он.

Напомним, что ранее Гончаренко ввязался в спор с российскими журналистами в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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