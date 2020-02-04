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Это оружие: Кива сделал новое заявление по поводу скандальной переписки с Жириновским, видео

вторник, 04 февраля 2020, 16:38
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Комментируя свою “переписку” с лидером Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиром Жириновским, которую зафиксировали журналисты, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил, что в общении с депутатами российской Госдумы использует слова как оружие.

Видео с комментарием народного депутата журналистке "Радио Свобода" опубликовано на видеохостинге YouTube.

Отвечая на вопросы по поводу переписки с российским политиком Владимиром Жириновским, Илья Кива не отрицал, что общается с депутатами Госдумы Российской Федерации, и не видит в этом ничего кощунственного.

По словам народного депутата, его цель, как политика, находить компромиссы. "Сегодня я пытаюсь найти тот компромисс, который поможет вернуть в мою страну мир", - заявил он.

Также Илья Кива добавил, что как парламентарий использует свои слова, как оружие, в общении с депутатами российской Госдумы.


При этом народный депутат не подтвердил, и не опроверг факта переписки с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. По словам Кивы, в этом вопросе он занимает "нейтральную позицию".

Как сообщал "Апостроф", в пресс-службе лидера ЛДПР Владимира Жириновского опровергли его переписку с народным депутатом Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильей Кивой.

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