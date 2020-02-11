"Русский мир" под украинским флагом: волонтер назвал две серьезные ошибки Зеленского

Украинские эксперты не разделяют мнение президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцем можно быть независимо от языка, религии, культурных предпочтений, даже цвета кожи.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил юрист-международник, волонтер Геннадий Друзенко.

"То есть украинцем можно стать, но не обязательно им родиться. И это, я думаю, большой шанс для Украины. Но это видение, американское видение, что американцем становятся, а не только рождаются, должно быть связано с двумя вещами: одинаковые правила игры для всех, то есть верховенство права, и второе - совместное будущее, то есть ты можешь сюда приехать из любой страны, но эта страна даст тебе шанс, вот как Америка прекрасно это демонстрирует. Но для этого нужно, как минимум, закрыть дело Шеремета, где верховенством права и не пахнет, а пахнет "русским миром", только под украинским флагом", - отметил он.

Также эксперт раскритиковал второй обмен пленными с боевиками из ОРДЛО.

"Это милосердие вместо правосудия. Все же государство держится, в отличие от церкви, не на милосердии, а на правосудии. Разве нельзя было довести до конца дело беркутовцев - обвинить, а потом обменять? Символическое правосудие свершилось бы. В юридическом смысле вина этих людей, которые в центре Киева убивали, скажем так, почти мирных протестантов не доказана. Значит, можно убивать людей в центре Киева и оставаться невиновными", - добавил он.

Друзенко также отметил, что в Украине сложно будет навести порядок, пока есть дело Шеремета.

"Это репрессивная машина - когда у тебя есть опричники, а не полиция. Опричники должны кормиться со своих жертв, а жертвы - это предприниматели. Чем бизнес более нелегальный, тем лучше он кормит правоохранительные органы", - сказал он.

Детальнее читайте в матриаале "Апострофа": Мир не входит в повестку дня Путина, поэтому есть только один способ борьбы - Геннадий Друзенко