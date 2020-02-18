"Слуга народа" уже готовится к местным выборам: стали известны фамилии "кураторов"

В президентской партии "Слуга народа", готовясь к грядущим местным выборам, решили в каждом регионе назначить "уполномоченных", которые должны помочь в подборе кандидатов и нести ответственность за результат.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на LB.ua

По словам источников издания в партии "Слуга народа", список нардепов-кураторов утверждается президентом. Чаще всего они не имеют отношения к подопечным регионам и местным элитам.

"Чтобы мы были уверены, что там нет двойного дна, то такими "уполномоченными" станут люди, которые напрямую не относятся к регионам. Есть несколько исключений - Харьков и Чернигов, где будут представители старой "ЗеКоманды". Они получат мандат провести со всеми переговоры, оценить ситуацию без всех этих друзей, кумовьев, чтобы перезагрузить - при необходимости - руководство областных организаций и подобрать затем кандидатов. Они потом пройдут независимый фильтр", - утверждает источник в партии.

После одобрения "уполномоченных" будущих кандидатов на местные выборы представят президенту и партии на утверждение.

Согласно распределению, зоны ответственности "слуги народа" поделили таким образом: куратором Киева станет Александр Корниенко, Николаевской области - лидер фракции "СН" Давид Арахамия, Харьковской области - нардеп Павел Сушко, Черниговской - Павел Халимон, Одесской - Александр Сова, Херсонской области — вероятно, Александр Дубинский, Кировоградской области - Никита Потураев, Винницкой - Алина Загоруйко, Черкасской - Александр Завитневич, Днепропетровской области - Юрий Кисель.

Полный список "уполномоченных" в президентской партии держат в секрете.

Напомним, что местные выборы должны состоятся 25 октября.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что местные выборы в Украине осенью пройдут и на Донбассе, и в Крыму.