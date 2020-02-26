Глава "Укрэнерго" внезапно ушел в отставку: названы громкие причины

Исполняющий обязанности главы правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке, объяснив свой уход с должности несогласием с политизацией экономических процессов на рынке электроэнергетики.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления" Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал Ковальчук в соцсети.

По его словам, причиной этого шага стала борьба с олигархическим и политическим влиянием в энергетике за независимость оператора энергосистемы.

"Лично я не разделяю текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики. Я всегда был и остаюсь сторонником либеральных экономических законов, сильного государства и верховенства права. Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", - утверждает уже экс-глава государственной компании.

По словам Ковальчука, наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" на прошлой неделе принял решение о прекращении его обязанностей председателя правления компании.

Как сообщал "Апостроф", ранее Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было отмечено значительное снижение цен в заявках участников рынка на продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в январе 2020 года, что может свидетельствовать о манипулировании рынком.