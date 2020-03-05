RU  UA  EN

четверг, 5 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

13:37
На Закарпатье поезд на скорости протаранил авто, много пострадавших: фото
13:36
Страна беспредела: в Киеве заметили странную пристройку на многоэтажке, фото
13:24
Зеленский преподнес неожиданный подарок эвакуированному из Китая украинцу: видео
13:22
Брат Кейт Миддлтон рассказал, как собаки спасли ему жизнь Lime
13:10
Стрельба не прекращалась почти два часа: в штабе ООС сделали срочное заявление об атаке боевиков
13:01
Брат годами дразнил сестру, обещая прийти на ее свадьбу с ламой - он не шутил, и даже выбрал ей костюмчик Lime
12:59
В Украине будет жара, но похолодание близко: синоптик озвучила детальный прогноз
12:58
Блогеры рассказали о визите криминального авторитета к губернатору Харьковской области Кучеру
12:58
Как эвакуированные из Китая украинцы покидают Новые Санжары: все подробности, фото и видео
12:46
Всегда мечтала о своей кукле: известная украинка стала прототипом Барби (фото) Lime
12:42
Эвакуированные из Китая украинцы начали покидать Новые Санжары: опубликовано видео
12:06
Приставил пистолет к голове: под Киевом "гонщик" устроил жуткое ЧП на дороге, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На очереди - Порошенко: в сеть попала забавная переписка нардепов в Раде, фото

четверг, 05 марта 2020, 12:19
переглянути новину українською

Народные депутаты из фракции "Слуги народа" прямо в сессионном зале Верховной Рады по телефону обсуждали возможное возвращение Петра Порошенко на должность президента Украины. Скорее всего, таким образом депутаты высмеяли массовое возвращение "старых" лиц в руководство страны.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Буквы", об этом шла речь в переписке народных избранников через мессенджер. В ней в шутку один из собеседников заявил о возможном возвращении бывшего президента.

"Малый, выше нос! Давай, может, Пороха вернем?" - пишет один из депутатов, на что ему отвечают: "К тому идет, я вижу…".

К слову, издание не сообщает, чей именно телефон попал в объектив фотокорреспондента.

Ранее известный пранкер "Джокер" опубликовал якобы переписку с тогда еще премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Конфликт на Донбассе: кому выгодна война в Украине

Второй Кабмин Зеленского: на кого сделал ставку президент

Как заставить Кремль отступить: что не так со стратегией холодной деоккупации Донбасса

Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: