На очереди - Порошенко: в сеть попала забавная переписка нардепов в Раде, фото

Народные депутаты из фракции "Слуги народа" прямо в сессионном зале Верховной Рады по телефону обсуждали возможное возвращение Петра Порошенко на должность президента Украины. Скорее всего, таким образом депутаты высмеяли массовое возвращение "старых" лиц в руководство страны.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Буквы", об этом шла речь в переписке народных избранников через мессенджер. В ней в шутку один из собеседников заявил о возможном возвращении бывшего президента.

"Малый, выше нос! Давай, может, Пороха вернем?" - пишет один из депутатов, на что ему отвечают: "К тому идет, я вижу…".

К слову, издание не сообщает, чей именно телефон попал в объектив фотокорреспондента.

Ранее известный пранкер "Джокер" опубликовал якобы переписку с тогда еще премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.