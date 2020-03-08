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Каждой женщине - по собачке: сеть взорвали забавные открытки с политиками к 8 марта

воскресенье, 08 марта 2020, 12:36
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В сети представили, как выглядели бы поздравительный открытки с Международным женским днем, который празднуют во всем мире 8 марта, с пожеланиями от украинских политиков.

Забавные картинки опубликованы в Telegram-канале "Украина Сейчас".

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива изображен в образе сексуально-раскрепощенного мачо в плавках и с плеткой. "Думаю о тебе на работе. Жду вечера, чтоб поздравить", - гласит подпись под открыткой.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в пестрой рубашке обещает позвать с собой на Сейшелы, экс-президент Петр Порошенко напоминает, что с него шоколадка, а мэр города Киева Виталий Кличко на фоне станции столичного метро говорит, что ничего не может сказать, кроме слов.

Скандальный народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, посоветовавший пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить комунальные услуги, пообещал каждой даме подарить породистую собачку.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о семейных традициях празднования Международного женского дня и пообещал, что не обделит вниманием никого из своих близких женщин.

Ранее "Апостроф" подготовил подборку самых неудачных подарков, которые не стоит дарить девушкам.

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